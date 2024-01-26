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Giriş Tarihi: 26.1.2024 13:56

Belediye Başkanı Savran’dan çocuklara karne hediyesi

FULDA SARIYER
Belediye Başkanı Savran’dan çocuklara karne hediyesi

TRT Çocuk ekranında yayınlanan "Keloğlan Masalları"nın müzikal gösterimi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın ara tatil hediyesi olarak Nevşehirli çocuklarla buluşacak.

Şarkıları, dansları, kahramanları, heyecan verici konusu ve göz alıcı dekoruyla çocuklara keyifli anlar yaşatacak olan Keloğlan Masalları Müzikali, 30 Ocak 2024 Salı günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın tüm çocuklara ara tatil hediyesi olarak 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde üç ayrı seansta sahnelenecek olan müzikal için ücretsiz biletlerin dağıtımına başlandı.

Biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği müzikal için biletler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edilebilir.

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Belediye Başkanı Savran’dan çocuklara karne hediyesi
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