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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Dinleyiciyi büyüleyen konser

Dinleyiciyi büyüleyen konser
İtalyan şef Alessandro Cedrone ve Alman çellist Daniel Müller-Schott, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sergiledikleri performans ile sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Semiha Berksoy Opera Vakfı 'Türkiye'nin En İyi Opera Orkestrası Şefi Ödülü' sahibi olan İtalyan şef Alessandro Cedrone ve Alman çellist Daniel Müller-Schott AKM'de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının eşlik ettiği konserin ilk bölümünde, ünlü Çek besteci Antonín Dvorák'ın 'Viyolonsel Konçertosu, Op. 104' seslendirildi. Daniel Müller-Schott, A. Dvorák'ın en sevilen eserlerinden olan 'Viyolonsel Konçertosu'nu (No.2)' yorumladı. Sanatçının çellodaki virtüozitesiyle yorumladığı eser seyircilerden büyük alkış aldı. Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, Felix Mendelssohn'un 3 yıl süren Avrupa gezisi sırasında çok etkilendiği İtalya'nın sonsuz neşesini yansıtan 'Dördüncü Senfoni' adlı eserini seslendirdi.
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Dinleyiciyi büyüleyen konser
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