Diyarbakır’da ‘Geleceğini Kuran Kadınlar’dan defile

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların katıldığı moda tasarım eğitimi, düzenlenen defile ile tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesi kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Moda Tasarım" eğitimi Diyarbakır'da düzenlendi. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar; teknik eğitimlerin yanı sıra haklara erişim, kadın-erkek eşitliği, iletişim ve girişimcilik konularında da eğitimler aldı. Yaklaşık dört ay süren temel kalıp, çizim ve bilgisayarlı moda tasarım eğitim programlarını başarıyla tamamlayan ve 1,5 aydır atölyede kendi tasarımlarını hazırlayarak üreten kursiyerler, gerçekleşen defilede tasarımlarını sergileme fırsatı buldu. Diyarbakır Gastroinovasyon Merkezi'nde düzenlenen defileye; UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan Yüksekol ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya katıldı.





"800 GENÇ KADINA ULAŞTIK"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan projenin çıktılarına değinirken, "2024 itibarıyla üçüncü yılına girdiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde eğitimler, mentorluk ve hibe programımız yoğun bir şekilde yoluna devam ediyor. Eğitim faaliyetlerimizle, pilot illerimiz olan Adana, Diyarbakır ve İzmir'de 33 eğitim programı ile 800 NEET genç kadına ulaştık, 100'e yakını da işe girdi. Eğitimler süresince çok sayıda yerel paydaşla iş birliği yaptık. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası da Diyarbakır'daki önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden biri olan moda tasarımı eğitiminin ardından kendi çizdikleri tasarımları titizlikle hazırlayıp defileyi organize eden genç kadınlar, eğitimlerin başarılı sonuçlarını açıkça bizlere gösteriyor." dedi.



"EĞİTİMLER MEYVESİNİ VERİYOR"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton "Mesleki eğitim, ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların iş gücüne katılmasına yardımcı olabilecek bir köprüdür. Nitelikli etkileşim uzmanı, aşçı yardımcılığı ve moda tasarımcılığı gibi yüksek talep gören mesleklerde verdiğimiz odaklı eğitimlerin, Diyarbakır'da şimdiden meyve vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.





"ÇOK CİDDİ EMEK VERİLDİ"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise "2023 yılı merkezlerimiz bünyesinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığımız yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerimizi geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Bugünde bu çalışmalardan birinin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Moda tasarım alanında 3 dönem eğitim programı düzenledik ve 45 kişi eğitim programlarımızdan mezun oldu. 16 gencimiz bugün 1,5 aylık bir emeğin sonucunda hazırladıkları kıyafetleri bizlerle paylaştılar. Çok ciddi emek verdiler ve bizler de çalışmalarına destek verdik ortaklarımız ile birlikte" dedi.