Sanat dolu bir Şubat

MASLAK'ta yer alan kültür, sanat mekanı etkinliklerine şubatta da devam ediyor. Maraton, 1 Şubat'ta Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin rol aldığı 'Aydınlıkevler' ile başlayacak. Kerem Alışık'ın oynadığı 'Küheylan' 3 ve 24 Şubat'ta sahnelenecek. Engin Günaydın'ın yazıp oynadığı 'Hücreler', 8-9-21-22-27 ve 28 Şubat'ta tiyatroseverlerle buluşacak. 'Kel Diva' 12-13 Şubat'ta, Serkan Keskin'in oynadığı 'Cimri' 14 Şubat'ta, Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Zengin Mutfağı' ise 16 ve 17 Şubat'ta sahnelenecek.