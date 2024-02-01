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Giriş Tarihi: 1.2.2024

Tiyatro ve komedi dolu bir program

Tiyatro ve komedi dolu bir program
Ataşehir'de yer alan kültür, sanat ve eğlence merkezi, şubat ayına da dolu bir programla girdi. Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran 'Override' adlı oyun, bugün, 9, 15 ve 21 Şubat'ta sahnelenecek. 7 Şubat akşamı Sergen Deveci; tek kişilik stand up gösterisi 'Ketenpere / Olan', 21 Şubat akşamı Nevzat Can Ünsal; tek kişilik gösterisi 'Simülasyon Hatası'yla sevenlerle buluşacak. Ahmet Sami Özbudak'ın yönettiği 'Cyrano'; 10 ve 21 Şubat'ta sahnelenecek. Shakespeare'in aynı adlı unutulmaz eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, seyirciye adeta sinema filmi hissi veren 'Titus Kompleks' ise 12, 13, 27 ve 29 Şubat tarihlerinde izlenebilecek.
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Tiyatro ve komedi dolu bir program
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