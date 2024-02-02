"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununda 110 kişilik dev kadrodan Gazze mesajı

Millî Mücadele'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro eseri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 110 kişilik dev bir sanatçı kadrosuyla ücretsiz olarak öğretmenler ve vatandaşlarla buluşturulmaya devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen gösterime Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Çileli, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Bakan Danışmanları İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak, Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müdürleri, Vakıfbank Bölge Müdürü Numan Sütçü, MÜSİAD Başkanı İsmail Filizdidanoğlu, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Oyunda Hamdullah Suphi Bey'in Büyük Millet Meclisi'nde İstiklâl Marşı'nın kabulünü yeniden canlandırdığı sahnede, tüm salonda İstiklâl Marşı'mızın on kıtası tüm izleyenler tarafından ayakta okundu.

Yine bir diğer sahnede, öğretmenin öğrencisine savaşları anlattığı diyalogda dile getirdiği "savaşta en çok çocuklar zarar görür, tıpkı bugün Gazze'deki masum çocukların içinde olduğu durum gibi" ifadesi de izleyicilerden büyük alkış topladı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz tarafından oyunculara çiçek takdiminin yapıldığı programda İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sergilenen bu anlamlı eserin Sakarya'da izleyiciyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek performanslarıyla karakterlere hayat veren tüm sanatçılara ve bu gösterimde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk Milleti'ni arkalarına alıp Millî Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül'ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi.

Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. 110 kişilik dev sanatçı kadrosunda başrolleri Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.

Bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyet'in nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlayan tiyatro oyunu devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmasını, Milli Mücadele döneminin kahramanlarının savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığını ve Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini anlatıyor.