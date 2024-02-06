Deprem izlenimleri belgesel oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında kayıpları anmak için hazırlanan 'Adıyaman Blues' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Prodüktör ve senarist Kübra Kuruali, belgeseli depremin kırkıncı gününde sahaya gittiğinde izlenim yazısı olarak yazdığını ve sahadan dönerken belgesel yapmaya karar verdiğini anlattı. 'Adıyaman Blues', Kuruali'nin Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda depremzedeler için hizmet eden İnsan İzi ailesine gönüllü olarak katılmasından sonra pek çok gönüllü gibi sahaya tekrar tekrar gitmesini ve Adıyaman halkıyla kurdukları bağı anlatıyor.