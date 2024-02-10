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Giriş Tarihi: 10.2.2024

700 yıllık Ceneviz kitabesi risk altında

700 yıllık Ceneviz kitabesi risk altında
İstanbul Beyoğlu'ndaki Ceneviz Surları'nın Harup Kapı bölümü üzerinde bulunan yaklaşık 700 yıllık tarihi kitabenin, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 2019'da İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne taşınmasına karar verildi. Hırsızlığa karşı demir bir kafeste tutulan kitabe, önündeki dar yoldan geçiş yapan araçlar sebebiyle tahrip olma riskiyle karşı karşıya. Yanıkkapı Sokak'ta yer alan yaklaşık 700 yıllık Ceneviz armalı tarihi kitabe; hırsızlık ve çevresel tahribattan korunması için uzun bir süredir demir kafeste tutuluyor.
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700 yıllık Ceneviz kitabesi risk altında
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