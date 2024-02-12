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Giriş Tarihi: 12.2.2024 13:38

Kanser hastaları için söylediler

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Kanser hastaları için söylediler

Kanser hastalarına moral olması için Ankara’da "Türküler Umudumuz Olsun” konseri gerçekleştirildi.

Türk Hematoloji Vakfı (HEMA) kuruluşu olan Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından kanser hastalarının gönlüne muhabbet, yüzüne tebessüm, geleceğine umut katmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin katkılarıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesinde "Türküler Umudumuz Olsun" konseri düzenlendi. Konser öncesinde bir konuşma yapan LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Tüm dünyada 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hareket etme zamanı geldi. Türkiye'de erken teşhis merkezlerimiz var. Kansere bağlı ölümleri tamamen önleyebiliyoruz. Ülkemiz Batı ülkelerinden daha iyi hizmet veriyor" dedi. Altuntaş'ın açıklamasının ardından dernek bağışçılarına plaket verildi. Sonrasında sahneye çıkan Gülşen Kutlu ve Reyhan Ediş sevilen türküleri seslendirdi. Salondaki katılımcılar da türkülere eşlik etti.

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Kanser hastaları için söylediler
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