Ödüllü ressamın eserleri Dolmabahçe’de sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi İlhami Atalay'ın eserlerinden oluşan resim sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılışa Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Ressam İlhami Atalay'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide Atalay'ın sanat öyküsünde önemli yeri olan Akıncılar, Zikir, Hiçlik, Anadolu Kadınları gibi farklı senelere ait, daha önce gün yüzüne çıkmamış çok sayıda tablo yer aldı. Açılışta konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, İlhami Atalay'ın bu toprakların yetiştirdiği en önemli ressamlardan biri olduğunu ifade ederek, "70'li yıllardan beri bu eserleri üreten, toplumla buluşturan biri. Bu bir ilk değil, bundan önce de defalarca buluşturdu. Bu eserlerin en çok etkilendiğim noktası hoca ile ilgili, bu topraklara ait olması, bu toprakların bin yıllara dayanan birikimini yansıtıyor olması ve hocanın bunu bıkmadan evrensel bir düzeyde dile getiriyor olmasıdır" dedi.RESSAM İlhami Atalay ise eserlerinin sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atalay, "Söyleyeceklerimi tablolarım söylüyor, benim artık söyleyecek bir şeyim yok. Tablolarımın sizinle konuşması lazım. Benim için şu anda sözün hiçbir değeri yok. Burada 43 eser var. Minyatürlerden etkilenerek oluşturduğum tarihi bir seri var. Alfabetik harflerden, Arapça harflerden oluşan bir seri var. Fadimeler serisi var. Hamsi gözlerinden ürettiğim geometrik seri var. Hiçlik serisinden örnek var" diye konuştu.