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Giriş Tarihi: 13.2.2024 12:45

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Sevgililer Günü Konseri

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Sevgililer Günü Konseri

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile YDÜ iş birliğinde, 16 Şubat Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek “Sevgililer Günü Konseri”, aşkı ve müziği, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşturacak.

Aşk temalı klasik müzik eserlerini dinleyicilerle buluşturacak olan konser, Türkiye'den önemli isimleri de bir araya getirecek. Konserde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı, misafir şef olarak, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi ve Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo Varas yönetecek. Bugüne kadar, pek çok seçkin konserde yer alan opera sanatçıları soprano Burcu Hancı ve bariton Teyfik Rodos ise solist olarak sahne alacak.

Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile kültür sanatı günlük yaşamın merkezine yerleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı ücretsiz etkinliklerle bütün ülkeye yayılan bir kültür sanat atmosferi oluşturuyor.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Sevgililer Günü Konseri
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