KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Sevgililer Günü Konseri

Aşk temalı klasik müzik eserlerini dinleyicilerle buluşturacak olan konser, Türkiye'den önemli isimleri de bir araya getirecek. Konserde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı, misafir şef olarak, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi ve Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo Varas yönetecek. Bugüne kadar, pek çok seçkin konserde yer alan opera sanatçıları soprano Burcu Hancı ve bariton Teyfik Rodos ise solist olarak sahne alacak.

Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile kültür sanatı günlük yaşamın merkezine yerleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı ücretsiz etkinliklerle bütün ülkeye yayılan bir kültür sanat atmosferi oluşturuyor.