E.S. Kibele Yarman’ın “Venüs Saat Yönünde Döner” isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da!

"VENÜS SAAT YÖNÜNDE DÖNER"

Yarman'ın "varolanı dönüştürmek, onu diğer varolanlarla yeniden ifade etmek" ihtiyacından ortaya çıkan üretim yöntemi; ele aldığı tekillik ve ikilikleri birbirleriyle ilişkilendirirken, hem kozmik hem sosyal boyutları ve bu sırada topos'u, yerleşmenin etik-estetiğini sorgulatan (kritik'e çağıran) bir bakış açısında konumlandırıyor izleyenini.

Sanatçının eserleri vadettikleri optik kaymayla koordinatları(mızı) baştan tanımlarken, karanlık zeminden aldıkları momentle "dark matter" ile ilişkilenecek ve izleyiciye "henüz olmamış bir olayın reçetesini" sunmaya kalkacak.