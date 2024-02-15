Mersin’den yeni bir tiyatro doğdu

2024 yılında Ozan Erdönmez öncülüğünde Mersin'de kurulan Kreatif Tiyatro ilk oyunu "Soytarılar" ile prömiyer yapıyor. Prömiyerini 9 Mart 2024 Cumartesi günü Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek olan oyun, Ozan Erdönmez'in rejisi ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor.

3 SOYTARININ TRAJİKOMİK DURUMU

"Soytarılar" adlı oyunda; Buco, Papi ve Riki şehirden şehire gezerek gösterilerini gerçekleştirmeye çalışan üç soytarıdır. Asıl amaçları halka ulaşmak ve insanları eğlendirmektir. Gittikleri yerlerde başarıya ulaşmak için çabalarlar ancak bir türlü başarılı olamazlar. Son gittikleri yerde ise onların bile beklemediği bir son ile bu üç soytarının trajikomik durumuna şahit olunur.

PROMİYERE BÜYÜK İLGİ

R. Ppavelkıç tarafından yazılan "Soytarılar" oyununun çevirisi ise Muharrem Şen'e ait. Ozan Erdönmez rejisiyle Kreatif Tiyatro'dan izlenecek "Soytarılar" Mehmet Selam Çağlar, Ozan Erdönmez ve Volkan Güneri tarafından oynanıyor. Oyunun dramaturgluğunu Çağlar Ekinci, ışık tasarımını Devrim Çağlar, koreografisini Ceren Özmen, dekor ve kostüm tasarımını Hülya Akın, müzik düzenlemesini Ömür Sevgi Çil, ses tasarımını Emrah Oğuz, afiş ve ekip fotoğraf çekimlerini Caretta Photography, afiş ve sosyal medya tasarımını Özge Arısoy, reji asistanlığını ise Ece Bukan ve Sude Naz Saydam yapıyor. Kreatif Tiyatro ve Soytarılar oyunun güncel takvim ve bilgilerine Instagram hesabından ulaşılabilirken prömiyere büyük bir ilgi bekleniyor.