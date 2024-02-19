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Giriş Tarihi: 19.2.2024 15:07

En hayırlı defile Londra Moda Haftası’nda podyuma Diyarbakırlı öğrenciler için çıktılar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
En hayırlı defile Londra Moda Haftası’nda podyuma Diyarbakırlı öğrenciler için çıktılar

Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftasında dünyaca ünlü markalar yeni kreasyonlarını sergiledi.  16-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen moda haftasında, özel tasarımlarını sunan isimlerden biri de uluslararası modacımız Recep Demiray oldu. Geçtiğimiz yıl Milano Moda Haftasında koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Recep Demiray, bu kez İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk moda rüzgarı estirdi.

Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenen defilede Recep Demiray, 2024 sonbahar-kış kreasyonunda yer alan 20 özel tasarımını görücüye çıkardı. Ünlü Türk model Tuğçe Aral, podyumda baş manken olarak yürüdü. Giorgina Ferri sponsorluğunda yapılan defile, seçkin davetlilerden büyük alkış aldı.

Defilenin finalinde konuklarını selamlayan Recep Demiray, Londra Moda Haftası'nda Türk bir tasarımcı olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Defileden elde edilecek geliri kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray, "Londra'da ülkemi temsil etmekten dolayı çok gururluyum.

Giorgina Ferri sponsorluğunda yaptığım bu defileden elde edilecek gelir ile memleketim olan Diyarbakır'da Selman Köyü Orta Okulu öğrencilerine bir kütüphane kuracağız" dedi.

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En hayırlı defile Londra Moda Haftası’nda podyuma Diyarbakırlı öğrenciler için çıktılar
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