En hayırlı defile Londra Moda Haftası’nda podyuma Diyarbakırlı öğrenciler için çıktılar

Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenen defilede Recep Demiray, 2024 sonbahar-kış kreasyonunda yer alan 20 özel tasarımını görücüye çıkardı. Ünlü Türk model Tuğçe Aral, podyumda baş manken olarak yürüdü. Giorgina Ferri sponsorluğunda yapılan defile, seçkin davetlilerden büyük alkış aldı.
Defilenin finalinde konuklarını selamlayan Recep Demiray, Londra Moda Haftası'nda Türk bir tasarımcı olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Defileden elde edilecek geliri kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray, "Londra'da ülkemi temsil etmekten dolayı çok gururluyum.