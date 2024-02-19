En hayırlı defile Londra Moda Haftası’nda podyuma Diyarbakırlı öğrenciler için çıktılar

Defilenin finalinde konuklarını selamlayan Recep Demiray, Londra Moda Haftası'nda Türk bir tasarımcı olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Defileden elde edilecek geliri kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray, "Londra'da ülkemi temsil etmekten dolayı çok gururluyum.