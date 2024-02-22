“Tosca” Operası MDOB sahnesinde

Eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas yapacak. Eserin rejisörlüğünü MDOB'un deneyimli başrejisörü Kenan Korbek yaparken, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzası taşıyor. Eserin koro şefliğini Anıl Aydın üstlenirken çocuk korosunu ise bu temsile Reyhan Bezdüz hazırladı.

Eserde başlıca rollerde: Tosca'yı Sevinç Demirağ, Cavaradossi'yi Stevan Karanac, Scarpia'yi Cüneyt Ünsal, Angelotti'yi Hasan Berk, Sagrestano'yu Ufuk Kasar, Spoletta'yi Orhan Güllüler, Sciarrone'yi Serkan Sevinç, Carceriere'yi Hüsamettin Özçelik ve çoban'ı Verda Nisa Serin canlandıracak.