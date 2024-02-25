Üç ünlü tenor unutulmaz bir geceye imza attı

İstanbul önceki akşam özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserleri kapsamında Zincirlikuyu'da bir gösteri merkezinde dünyaca ünlü üç tenoru buluşturdu. Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj'la Limak Filarmoni Orkestrası, seyircilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser sona ermesine karşın salonu boşaltmayan seyirciler, sanatçıları tam dört kez sahneye tekrar geri çağırdı. Dört eser daha dinleme şansı bulan seyirciler, tenorların gitmesinden sonra da yine salonu terk etmeyerek Limak Filarmoni Orkestrası'nı alkış yağmuruna tuttu. Limak Filarmoni Orkestrası, bugün İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde; salı günü de Congresium Ankara'da konserlerine devam edecek.