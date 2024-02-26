“Bremen Mızıkacıları” Mersin DOB sahnesinde

Yaşlandıkları ve işe yaramadıkları gerekçesi ile ormana terk edilen horoz, eşek, kedi ve köpek, ağaçları kesip hırsızlık yapan iki haydutla mücadele ederek hem onların iyi insan olmalarını sağlar, hem de ormanı bu iki haydutun elinden kurtarırlar.

Dostluk, hayvan ve doğa sevgisi temalarının ön planda olduğu eserin metin ve şarkı sözleri Kenan Korbek'e ait. Süleyman Tekin tarafından sahneye konulan eserin, dekor ve kostümünü Özlem Topuz hazırladı. Koreografi Berna Turhan İleri, ışık tasarım Zeynal Giray, video ve projeksiyon tasarım Umut Sinan Özdemir, ses efekt ve tasarım Ali Ezgi Ezici imzası taşıyor.