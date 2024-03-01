Ünlü tenorlar depremzede kızlar için söyledi

imak Vakfı tarafından çoksesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yedi yıl önce kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerini bu yıl üç şehirde verdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki konserlerde dünyaca ünlü üç tenor, Limak Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı. Orkestranın kurucularından Murat Karahan, Kosovalı tenor Rame Lahaj ve Meksikalı tenor Ramon Vargas ile sahneye çıktı. Konserleri, İtalya'nın yetiştirdiği saygın orkestra şeflerinden Francesco Di Mauro yönetti. İstanbul'da eşsiz performansıyla sahnede devleşen orkestrayla sahne alan dünyaca ünlü tenorlar, opera klasiklerinin yanı sıra Zeki Müren'in sevilen şarkılarından 'Yaralı Gönül' ve Sezen Aksu'nun 'Biliyorsun'un opera uyarlamasıyla izleyenleri coşturdu. Zorlu PSM, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ankara'da ise Congresium'u dolduran yedi bine yakın sanatsever Limak Filarmoni Orkestrası'nı ve tenorları dakikalarca ayakta alkışladı.LİMAK Vakfı, bu yılki konserlerin tüm gelirlerini Türkiye'deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesine aktaracak. Bilet satışlarından sağlanan gelirler, 'Depremden etkilenen öğrenciler için eğitime devam desteği' kapsamında mühendislik adayı kız öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.