Kalyon Kültür mart ayında da sanatın merkezi olmaya devam ediyor

Günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlarla beslenen, genç bir toplumsal buluşma mekânı olan Kalyon Kültür; geniş bir kitleye hitap eden eğitim atölyeleri, workshopları ve panelleri ile kişisel gelişime imkân tanıyor. Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür; karikatürden fotoğrafçılığa, perküsyondan sanat tarihine çeşitli atölyelerin kapılarını İstanbullulara ücretsiz olarak açıyor.

Kalyon Kültür, şehrin karmaşasından uzaklaşıp dinlenmek, çeşitli sergileri gezip kültürel birikimine katkıda bulunmak, sanat alanında becerilerini geliştirip yetkinliklerini artırmak isteyenlere; her ay yenilenen ücretsiz programlarıyla farklı seçenekler sunuyor. Kendini kültürel yaratımı destekleyen genç bir toplumsal buluşma mekânı olarak tanımlayan Kalyon Kültür, nitelikli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen birbirinden farklı atölyeleriyle Mart ayı boyunca da ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesi Taş Konak'taki atölyeler hakkında detaylı bilgiye https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden ulaşmak mümkün.

Kalyon Kültür'ün Mart ayı programı;

6 Mart 2024, Çarşamba, 18.00-19.00 / Yetişkinler İçin Duygu Düzenleme Atölyesi- Mindfulness ''İyi Oluş Hali'' / Eğitmen: Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Sezen Arslan / Yaş Grubu: Yetişkin

6 Mart 2024, Çarşamba, 18.00-19.00 / "Sanattan Tıbba Kadın Bedenine Bakış" / Konuşmacı: Ayşe Duman ve Aslı Bora / Yaş Grubu: Yetişkin

8 Mart 2024, Cuma, 18.00-19.00 / Seslerin İzinde Bir Kâşif: Gülfer Refiğ / Konuşmacı: Prof. Dr. Gülfer Refiğ – Moderatör: Dr. Özgenur Reyhan Güler / Yaş Grubu: Yetişkin

9 Mart 2024, Cumartesi,18.00-19.00 / Moderatör: Ali Demirtaş / Konuşmacılar: Mahmut Fazıl Coşkun, Deniz Celiloğlu / Yaş Grubu: Yetişkin

9 Mart 2024, Cumartesi, 14.00-15.00 / Giuseppe Arcimboldo Atölyesi / Eğitmen: Pınar Bora / Yaş Grubu: 5-12 Yaş

10 Mart 2024, Pazar, 14.00-15.00 / Çocuklar için Seramik Atölyesi / Eğitmen: Banu Aslan Turak

Yaş Grubu: 5-12 Yaş

16 Mart 2024, Cumartesi, 14.00-15.00 / Bir "KARIŞIK" Sanat! / Eğitmen: Ezgi Bikbay Şafak / Yaş Grubu: 5-12 Yaş

17 Mart 2024, Pazar, 14.00-15.00 / Veli- Çocuk Seramik Atölyesi / Eğitmen: Banu Aslan Turak

Yaş Grubu: Yetişkin - 5-12 Yaş

23 Mart 2024, Cumartesi, 14.00-15.00 / Çocuklarla Ebru Atölyesi / Eğitmen: Pınar Bora

Yaş Grubu: 5-12 Yaş

30 Mart 2024, Cumartesi, 16.00-17.00 / Minyatür Atölyesi / Eğitmen: İsmihan Züleyha Dedeler

Yaş Grubu: Yetişkin