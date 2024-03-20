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Giriş Tarihi: 20.3.2024 16:51

AKM, Rusya'da gerçekleşen etkinlikte yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
AKM, Rusya’da gerçekleşen etkinlikte yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi

İstanbul’un kültür ve sanat merkezi olarak modern mimari ile yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da gerçekleşen uluslararası etkinlikte "BraVo" ödülüne layık görüldü.

İstanbul'un kültür merkezi olarak modern çizgilerle yenilenen ve kültür sanatın hizmetine sunulan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yapıldıktan sonra bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapması nedeniyle uluslararası bir ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının X hesabında yapılan açıklamada alınan ödüle ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Ülkemizde kültür ve sanatın kalbi olan AKM İstanbul yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Rusya'da uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Gururluyuz!" denildi.

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AKM, Rusya'da gerçekleşen etkinlikte yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi
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