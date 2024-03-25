“Ankara Baharı Müzikle Daha Güzel” 38.Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Bu sene 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali programı, görsel iletişim tasarımcısı Doç. Dr. Fatoş Çakıroğlu'nun imzasını taşıyan festivalin müzikal duyurusunun ifadesi afişimizde ki canlı renklerdeki nefesli enstrümanların tınıları ile açıklanırken doğa bize güzel bir sürpriz yaparak "Ankara Baharı Karla Daha Güzel" dedirtti.

"Hava nasıl olursa olsun keyfiniz yerinde olsun" 90'ların televizyon anonsunu da gülümsemeyle hatırlayarak, sizleri sanatı salonlarda canlı ve birlikte izlemeyi seçeceğiniz, bahar çiçeklerini hatırlatacak bir Festivalle yenileneceğiniz, Başkent Ankara'mızın farklı salonlarında, ruhlarımızı birlikte akord etmek için sanatla buluşmaya davet ediyoruz.

50. Yılını kutlayan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

Türkiye'de çoksesli müziği tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş ve başta 37 yıl Ankaralılık adına azim ve özenle düzenlediği, Başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile Ankara'ın kültür sanat hayatını zenginleştirmiş bir sivil toplum örgütü. Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası, burslar, CD ve kitap yayınları, koroları ve korolara mekan sponsorlukları, çalışmaları, ülke genelindeki etkinliklere ve klasik gitar dünyasına katkıları, uluslararası işbirlikleri, Avrupa Festivaller Birliği ve Uluslararası Gençlik Müzik Örgütü (JMI) Türkiye üyelikleri ile faaliyetlerini sürdürüyor.

38. Festivalde, Başkent Ankara 12 ülkeden 300 ü aşkın sanatçıyı ağırlayacak

Müziğin iyileştirici gücüne ve sanatın var olması gerekliliğine olan inanç ile sorumluluktan vazgeçilmeksizin Vakfımızca hazırlanan 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde başta ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımız olmak üzere Japonya, Almanya, Çekya, Hırvatistan, Rusya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Azerbaycan, Fransa ve İtalya'dan senfonik konser, modern bale, oda müziği ve caz kategorilerinde klasik müzik, barok müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk yer alacak.

Festival gelenekleri…. Açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği konserlerinde yer alması, konservatuvar öğrencileri ve profesyoneller için atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi gibi ilkeler ve gelenekler bu yılın programında da sürdürülüyor.

38. Festivalimiz 4 Nisan Perşembe akşamı Vakıf kurucumuz Cenap And anısına, şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve uluslararası ödül ve başarıları ile ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde Cemal Reşit Rey'in Gitar Konçertosu'nun eksiksiz halinin ilk seslendirilişi ile açılacak.

Vakfın duayen Başkanı Mehmet Başman anısına 38. Festival kapanış konseri ise 30 Nisan Salı akşamı efsanevi Rus şef Vladmir Fedoseyev yönetimindeki Rusya'nın ve dünyanın en bilinen senfoni orkestralarından biri olan Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası ile gerçekleşecek. Gecenin solisti ise klasik müziğin tartışmasız en yetenekli sanatçılarından biri olan piyanist Andreï Korobeinikov.

Festivalde Dans… sıra dışı hareketleri ve derin duygular içeren gösterileri ile izleyicilerine benzersiz bir modern dans deneyim yaşatan Delattre Modern Dans Topluluğu, Japon davulu – taiko ve üç telli Japon çalgısı – shamisen gibi geleneksel çalgılarla Japon müziğinin önde gelen usta sanatçıları tarafından Aslan Dansı eşliğinde sunulacak olan eğlenceli WA-League- Japon Davul ve Dans gösterisi,

Oda Müziği… yetenekleri ve başarılarından dolayı Hırvatistan'ın en önemli yaylı topluluklarından biri olan Zagreb Quartet, Çekya'nın önemli orkestralarının üyelerinden kurulu Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, klasik müziğin zarafetini ve gücünü kendi özgün yorumuyla birleştireceği bir program sunacak Anime Musicae Oda Orkestrası, başarıyla bizleri gururlandıran ödüllü genç solistlerimiz Veriko Tchumburidze-keman ve Elman Mecid-marimba solistliğinde, şef Sibil Arsenyan yönetiminde ki ilk seslendirmelere verdikleri önemle de tanınan Orkestra Akademik Başkent, İtalya'nın en önemli barok topluluklarından L'Astree Barok Topluluğu, Digital tiyatro içerisinde seyirciyi çerçeveleyecek müziğe göre değişen görseller arasında eşsiz bir deneyim yaşatacak Hacettepe Erken Dönem Müzik Topluluğu'nun geleneksel Türk müziği ile harmanlanmış "Bach ve Telemann Türkiye'de" konseri

Caz… İskandinavya'nın dünyaca ünlü Norveçli caz topluluğu Tord Gustavsen Trio caz sahnesini yakından takip edenlerin 6 müzisyenden oluşan Spin Caz Altılısı,

Dünya'da ilk Seslendiriliş… Tarihte bilinen ilk yazılı destan üzerine Onur Türkmen'in bestelediği opera ve tiyatroyu yenilikçi bir anlayışla bir araya getiren bir çağdaş müzik tiyatrosu Gılgamış, parlando operanın konser versiyonunun dünya prömiyeri ve hazırlık sürecine ilişkin söyleşi ile alana dair konferanslar

Festivalimizde yer alan etkinlikler ve 38 . Festivalimizin sanatçı ve toplulukları…

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın kuruluşunun 50.Yılında sanatseverlere armağanı olarak Vakıf öz kaynakları ile yerli ve yabancı kurumların katkıları ile düzenlediği, Sabancı Vakfı'nın Onur Üyesi olduğu 38. Festival, MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları, Bilkent Konser Salonu, Çankaya Sahne, Flow Digital Theater CerModern ve Resim Heykel Müzesi Salonu'nda gerçekleşecek.