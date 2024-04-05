Uluslararası Mandolin Festivali yarın başlıyor

Mandolin gönüllülerinin destekleriyle, müzik öğretmeni Serpil Özyüksel tarafından hayata geçirilen festival, uluslararası bir formatta kapılarını açıyor. 2 günlük etkinlik ile mandolini sanatseverlere tanıtmak, sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor.

Makedonya'nın Üsküp şehrinin yanı sıra Sinop, Aydın, İstanbul, Kayseri, İstanbul, Alanya, Mersin, İzmir, Eskişehir, Denizli ve Ankara'dan 23 ayrı solo ve topluluk performansının gerçekleşeceği festival, bu hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00-17.00 arası ücretsiz takip edilebilecek.

Festivalin açılışı, yarın saat 11.00'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk gün programı kapsamında Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Aydın, Üsküp ve Kayseri başta olmak üzere birçok farklı noktadan katılım sağlayan mandolin grupları performanslarını sergileyecek. İkinci gün ise Alanya, Mersin ve Bursa'dan katılım sağlayan grupların yanı sıra solo konserler de sanatseverlerle buluşacak. 2 gün sürecek olan etkinlik, "Dostluk Şarkısı" ile sonlanacak.

(Sağdaki Serpil Özyüksel)