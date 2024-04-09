Ankara’da klasik ve caz müzik şöleni

ANA medya sponsorluğunu SABAH'ın üstlendiği 38.Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ilk haftasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile açılış yaptı. Ardından Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılı münasebetiyle ülkemize gelen WA-League grubu ile devam etti. Grup gösterilerine İstiklal Marşı ile başlayarak seyircilerin çok beğendiği bir gösteri sundu. İlk haftanın son etkinliğinde ise Delattre Modern Dans Topluluğu, 'Sığınak' adlı gösteriyle izleyici karşısına çıktı. Kısa bir ara veren festival; bayram sonrası klasik müzik, barok müzik, caz alanlarındaki konserler ile devam ediyor. 16 Nisan'da Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini yorumlayan Zagreb Quartet, 17 Nisan'da Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, 18 Nisan'da Anima Musicae Oda Orkestrası, 19 Nisan'da Orkestra Akademik Başkent performans sergileyecek.