Türkiye Kültür Yolu Festivali Portakal Çiçeği Karnavalıyla başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan'dan 10 Kasım'a kadar 16 farklı şehirde, 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye adeta bir festival iklimi yaşatacak. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliği ışığında herkese görsel, işitsel ve duygusal açıdan zengin bir deneyim yaşatılacak" dedi.

ŞEHİRLERİMİZİN MARKALAŞMASINI SAĞLIYORUZ

Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir bölgede, bir şehirde 4 sene önce başlattığımız kültür yolu yolculuğuna bugün Anadolu'nun 7 bölgesinde 16 şehirde devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi her yılda Kültür Yolu Festivali'ne dahil ettiğimiz şehirlerin sayısını artırıyoruz.

2028'de ise 35 şehre festivali yaymaya çalışacağız. Her yaş ve her kesimden vatandaşımıza sanatın her türlüsüne rahat bir şekilde ulaşması asıl amacımız. Şehirlerimizin markalaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

8 AY SÜRECEK

Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok ilde düzenlenecek programı anlatan Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte gerçekleşiyor. 8 aya yakın bir süreyle festival devam edecek. Adana'yı Şanlıurfa izliyor oradan Bursa, sonra da Samsun'a geçiyoruz. İlk 4 şehir bu sene festival ile ilk kez tanışan şehirlerimiz. Kültür Yolu Festivali'ni bu sene Antalya ile noktalayacağız" şeklinde konuştu.

40 BİN SANATÇI KATILACAK

Adana'da bin, Türkiye'de 40 bin sanatçının festival kapsamında etkinlikler düzenleyeceğini aktaran Bakan Ersoy, "Özellikle Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda sahneler kurduk. Bu sahnelerimizde Türkiye'nin önemli sanatçıları konserler verecek. 30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500'e yakın etkinlik olacak. Adana'da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK OLMAZSA OLMAZIMIZ

"18 metre yüksekliğinde holoflaks gösterisi olacak. Atatürk olmazsa olmazımız. Atatürk Kültür Yolu'nda dijital performansını da karnaval sırasında sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. 7'den 70'e her kesimden vatandaşımıza hitap eden birçok etkinlikle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca dünyada en uzun süreli, en fazla sanatçı ve katılımcısıyla bir marka haline geldi. Bu nedenle artık uluslararası kurum ve kuruluşlara daha fazla yer veriyoruz. Bundan sonrada bu şekilde devam edeceğiz. Hem katılan şehir sayısını hem de katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz."