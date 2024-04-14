‘Geleceğin Yıldızları’ konseri

Konservatuvar yıllarının ardından
geleceğin solistleri
olarak ilk profesyonel
konserlerini İstanbul
Devlet Opera ve Balesi
Orkestrası (İDOB)
eşliğinde gerçekleştiren
genç solistler;
Così Fan Tutte, Le Nozze
di Figaro, Die Zauberflöte,
Cavalleria Rusticana,
L'Elisir d'Amore, I Capuleti
e i Montecchi, Don
Pasquale, La Fille du Régiment
gibi unutulmaz operalardan
aryaları seslendirerek
sanatseverlerle
heyecanlarını paylaştılar.
İstanbul Devlet
Opera ve Balesi Orkestrası'nı
Şef Zdravko
Lazarov'un yönettiği
konserde genç solistler;
Eda Umay Akan, Derin
Akdeniz, Duha Alkan, Zeynep
Ciddi, Uğur Etiler,
Ethem İnci, Görkem İbrahim
Özcan, Cansu Özel, Talip
Savranbaşı, Berke Tükenmez
sahnedeydiler.