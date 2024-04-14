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Giriş Tarihi: 14.4.2024

‘Geleceğin Yıldızları’ konseri

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
‘Geleceğin Yıldızları’ konseri
Konservatuvar yıllarının ardından geleceğin solistleri olarak ilk profesyonel konserlerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (İDOB) eşliğinde gerçekleştiren genç solistler; Così Fan Tutte, Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Cavalleria Rusticana, L'Elisir d'Amore, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale, La Fille du Régiment gibi unutulmaz operalardan aryaları seslendirerek sanatseverlerle heyecanlarını paylaştılar. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Şef Zdravko Lazarov'un yönettiği konserde genç solistler; Eda Umay Akan, Derin Akdeniz, Duha Alkan, Zeynep Ciddi, Uğur Etiler, Ethem İnci, Görkem İbrahim Özcan, Cansu Özel, Talip Savranbaşı, Berke Tükenmez sahnedeydiler.
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‘Geleceğin Yıldızları’ konseri
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