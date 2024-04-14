Müze ve ören yerleri ziyaretçi rekoru kırdı

Dört bir yanı cennet olan Türkiye'nin önde gelen müze ve ören yerleri bayram boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Örneğin Çanakkale'de yer alan Hilali Ahmer Hastane Müzesi ve 1915 Siper Canlandırma Alanı bayramın son günü ziyaretçi rekoru kırdı. Müze 13 bin ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. Öte yandan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Göbeklitepe Ören Yeri sadece bayramda 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırlarken Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi de yaklaşık 10 bine yakın ziyaretçi tarafından tercih edildi. Günlük ziyaretçi rekorları kıran bu iki yer yani sıra Kapadokya, Mardin, Salda Gölü gibi turistik yerlerde büyük yoğunluk yaşandı.