Ankara Müzik Festivali’nde “oda müziği” rüzgarı

Sevda–Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali oda müziği topluluklarının konserleri ile devam ediyor. Temelleri 1919 yılına uzanan ve Hırvatistan klasik müzik hayatında önemli yere sahip olan Zagreb Quartet, Hırvatistan Kültür Bakanlığı katkılarıyla, yarın saat 20.00'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da sahne alacak.





ÜNLÜ ESERLER YORUMLANACAK

Dünyanın en saygın yaylı topluluklarından olan dörtlü, özellikle Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerindeki etkili yorumlamalarıyla tanınıyor. İlk dönemlerinden bu güne dörtlüde Jan Prybyl, Jan Holub, Francis E. Arány, Dragutin Aranyi, Zlatko Topolski, Stjepan Šulek, Aleksandar Szegedi, Ljudevit Dobronji yer aldı. Grup, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms'ın önemli yaylı dörtlüleri dahil olmak üzere Hırvat ve çağdaş bestecilere uzanan geniş repertuarlara sahip. Yarın düzenlenecek konserde ise Jarnovic, Grieg'in besteleri ile Türk Beşlerinden ünlü besteci ve eğitimci Ulvi Cemal Erkin'in eseri "Yaylı Dörtlü"sü yorumlanacak.