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Giriş Tarihi: 16.4.2024 15:38

Milli kütüphane kullanıcılarına elektronik kütüphane hizmeti başlatıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Milli kütüphane kullanıcılarına elektronik kütüphane hizmeti başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Kullanıcılarına yeni bir elektronik kütüphane hizmeti sunulduğunu açıkladı. Elektronik kütüphane turizm alanında araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için binlerce kaynak sunarak turizm alanında geniş bir araştırma imkânı sağlayacak.

Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki gelişimine katkı sunmak adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Haftası dolayısıyla, Milli Kütüphane kullanıcılarına benzersiz bir hizmet sunuyor.

Araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için binlerce kaynak sunarak turizm alanında geniş bir araştırma imkânı sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) Turizm E-Kütüphanesi'nin elektronik kaynakları erişime açıldı.

Bu kapsamlı kütüphane, genel turizm kaynaklarının yanı sıra ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma, yeni teknolojiler ve turizm politikaları gibi farklı alanlarda da bilgi sunuyor.

Turizm istatistikleri ve pazar araştırmaları gibi önemli verilere de erişim imkânı sağlayan kütüphane ile kullanıcılar ayrıca turizm alanındaki en önemli uluslararası kaynaklardan biri olan UNWTO World Tourism Barometer adlı süreli yayına da erişebiliyorlar.

BM Turizm E-Kütüphanesi, 200'den fazla ülke ve bölge için düzenli olarak güncellenen iç ve dış turizme ilişkin 1.400'den fazla elektronik yayın ve 1.700 turizm veri seti ile turizm alanındaki araştırmaları desteklemek ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak adına oldukça değerli bir kaynağı oluşturuyor.
Milli Kütüphane kullanıcılarının ücretsiz olarak faydalandığı bu önemli elektronik kütüphane, kullanıcıların turizm alanında yapacakları araştırmalara da önemli bir kaynak oluyor.

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Milli kütüphane kullanıcılarına elektronik kütüphane hizmeti başlatıldı
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