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Giriş Tarihi: 17.4.2024 14:19

Evita yeniden MDOB’de

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Evita yeniden MDOB’de

Dünyaca ünlü “Evita” müzikali Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 20:00’de ve 20 Nisan 2024 Cumartesi saat 15:00’da Opera Sahnesi’nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Arjantin tarihinin en tartışmalı figürlerinden, eski Devlet Başkanı Juan Peron' un eşi Eva Peron'un hayat hikayesini, gençlik yıllarını, hareketli ve güçlü karakterini konu alan "Evita" Müzikali, zenginlik, güç mücadelesi ve sonunda azizelik rütbesine yükselişine kadar tüm yönleri ile sahneye taşınan eser Mersin DOB Orkestrası, koro ve bale sanatçıları ile birlikte hayat bulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın Rejisörlüğü ile sahneye konan eserin Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstleniyor. Koro Şefi: Anıl Aydın, Dekor: Özlem Topuz, Kostüm: Olcay Engin Kaymaz, Koreograf: Emre Karaca, Işık: Tarı Deniz imzası taşıyor.

Evita Müzikalini canlandıracak sanatçı kadrosu ise şöyle; Eva Peron: Nihan Çetin Aydın, Che Guevara: Onur Turan , Juan Peron: Suat Arıkan ve Kazım Erdem Özdemir, Magaldi: Orhan Güllüler ve Mustafa Özer, Metres Ayşe Pınar Balay ve Pınar Duygu Çınar.

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Evita yeniden MDOB’de
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