Evita yeniden MDOB’de

Arjantin tarihinin en tartışmalı figürlerinden, eski Devlet Başkanı Juan Peron' un eşi Eva Peron'un hayat hikayesini, gençlik yıllarını, hareketli ve güçlü karakterini konu alan "Evita" Müzikali, zenginlik, güç mücadelesi ve sonunda azizelik rütbesine yükselişine kadar tüm yönleri ile sahneye taşınan eser Mersin DOB Orkestrası, koro ve bale sanatçıları ile birlikte hayat bulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın Rejisörlüğü ile sahneye konan eserin Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstleniyor. Koro Şefi: Anıl Aydın, Dekor: Özlem Topuz, Kostüm: Olcay Engin Kaymaz, Koreograf: Emre Karaca, Işık: Tarı Deniz imzası taşıyor.

Evita Müzikalini canlandıracak sanatçı kadrosu ise şöyle; Eva Peron: Nihan Çetin Aydın, Che Guevara: Onur Turan , Juan Peron: Suat Arıkan ve Kazım Erdem Özdemir, Magaldi: Orhan Güllüler ve Mustafa Özer, Metres Ayşe Pınar Balay ve Pınar Duygu Çınar.