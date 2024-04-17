İZDO Türk Sanat Müziği Korosu’ndan unutulmaz konser

Şef Mustafa Kırışman yönetimi ve Emine Akgün'ün sunumuyla gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. İzmir Diş Hekimleri Odası üyesi diş hekimleri ve ailelerinin izleyici olarak katıldığı konser iki bölümden oluştu. Klasik Türk Sanat Müziğinin hafızalara kazınan unutulmaz eserlerini seslendiren İzmir Diş Hekimleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konser sonunda adeta alkış tufanı yaşanan gecede İZDO yönetim kurulu üyeleri sahneye çıkarak koroyu gösterdikleri başarılı performanstan ötürü kutlayarak şef Mustafa Karışman'a çiçek takdim etti. Koronun gece boyunca seslendirdiği şarkılar dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.