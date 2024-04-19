Kültür Yolu Festivali Türkiye’nin tüm renklerini yansıtmaya devam ediyor

Ferhat Göçer, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gecesinde Adana'nın en büyük alanına sahip Adana Merkez Park'ta sahne aldı. Göçer'in sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku seli yaşandı. Ferhat Göçer hayranlarıyla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Gördüğü ilgiden çok memnun olan Göçer, "Muhteşemsin Adana, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok böyle güzellik" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sadece eğlendirme ve konser mantığının ötesinde, gerçek anlamda kültür, sanat festivali kavramının içini dolduran bir festival olduğunu ifade eden Göçer, "Tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve konserlerle birlikte tam olması gerektiği gibi bir festival" diye ekledi.

UZAYA GÖNDERİLEN İLK ATATÜRK FOTOĞRAFI

Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek NFT (dijital koleksiyon), festivalin çağdaş sanat bakış açısının bir yansıması olarak sanatseverlerle buluşuyor. NFT, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 38 bin metre yüksekliğe gönderilen "Gökyüzüne Bakan Atatürk" fotoğrafı ve bitki tohumlarını içeriyor.

HOLOFLUX GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında sergilenen, Türk mimar ve sanatçı Güvenç Özel'in Holoflux eseri, hem konser hem de park alanındaki etkinlik ziyaretçilerinin fotoğraf çekim alanı haline geldi.