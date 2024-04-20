Vijecnica Kütüphanesi tarihe ışık tutuyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın simgesi haline gelen tarihi Vijecnica Kütüphanesi, şehrin tarihine ışık tutuyor. Vijecnica, belediyesi binası olarak 128 yıl önce, 20 Nisan 1896'da hizmete açıldı. 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda, 25 Ağustos 1992'de Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük hasar aldı. Yangında 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu. Kütüphanenin restorasyonuna savaştan bir yıl sonra 1996'da başlandı. Kütüphane, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Şehirdeki birçok önemli programa ev sahipliği yapan Vijecnica Kütüphanesi, Saraybosna'nın tarihine de ışık tutuyor.