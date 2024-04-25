Devriamber sergisine yoğun ilgi

2. Meclis binasının Sığınak bölümünde yer alan serginin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra siyaset ve medya dünyasının üst düzey isimleri de katıldı. Sergide Hande Fırat tarafından hazırlanan resim ve heykel çalışmaları büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmasında duygusal anlar yaşayan Fırat, sergiyi babasını kaybeden kız çocuklarına ithafen hazırladığını dile getirdi. Fırat'ın ardından kısa bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da serginin son derece değerli bir anlama sahip olduğunu belirterek, emeklerinden ötürü Fırat'ı tebrik etti.