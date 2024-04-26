Mektup Nasıl Yazılır? Mektup Özellikleri ile Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Kurallar

Gelişen teknoloji her ne kadar mektup kültürünün önemini azaltsa da mektuplar hala önemini korumaktadır. Öyle ki, uzaklardaki arkadaşımıza, eşimize, dostumuz veyahut tanıdığımız başka birine gönderdiğimiz bir mektup sevdiklerimizin yüzünü güldürebilir. Elle yazılmış bir mektubun içerdiği duygu, hiçbir teknolojik iletiyle kıyaslanamaz. Sizler için hazırladığımız haberimizde mektup yazmanın detaylarına değinirken mektup türlerini de listeledik. Peki, mektup nasıl yazılır?
Özel mektuplar
Birbiriyle yakın, tanışık insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır. İsteğe bağlı yazılabilir
Resmî mektuplar
Devlet kurumlarının aralarında veya kişilerle devlet kurumları arasında yazılan mektuplardır.
İş mektupları
Özel kurumların arasında veya kişilerle kurumlar arasında, yapılan mektup yazışmasına iş mektubu denir.
Açık mektuplar
Herhangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben, bir kişi ya da kurum tarafından yazılan, gazete, dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır.
Edebî mektuplar
Edebî mektuplar; yazarlar, içerikleri ve ifade şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar.