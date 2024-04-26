Mektup Nasıl Yazılır? Mektup Özellikleri ile Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Kurallar

Gelişen teknoloji her ne kadar mektup kültürünün önemini azaltsa da mektuplar hala önemini korumaktadır. Öyle ki, uzaklardaki arkadaşımıza, eşimize, dostumuz veyahut tanıdığımız başka birine gönderdiğimiz bir mektup sevdiklerimizin yüzünü güldürebilir. Elle yazılmış bir mektubun içerdiği duygu, hiçbir teknolojik iletiyle kıyaslanamaz. Sizler için hazırladığımız haberimizde mektup yazmanın detaylarına değinirken mektup türlerini de listeledik. Peki, mektup nasıl yazılır?

MEKTUP NASIL YAZILIR?

Mektup yazarken tercihiniz her zaman boş bir beyaz kağıt olmalıdır. Çizgili, kareli kağıtları mümkün olduğu kadar az tercih edin.

Kağıdın bir yüzünü kullanmaya özen gösterin, arka sayfaya geçmektense yeni bir kağıttan devam edin.

Tükenmez ya da dolma kalem kullanın.

Mektubunuzu tamamladıktan sonra dilerseniz imza atabilirsiniz.

Mektup zarfı üzerinde yer alan kısımlarda sol üst köşeye gönderenin adı soyadı ve altına adresi yazılır.

Mektup zarfının sağ üst köşesine ise almış olduğumuz pulu yapıştırmanız gerekir.

Mektup zarfının sağ alt köşesine ise alıcının adı soyadı ve adres bilgileri yazılmalıdır.

MEKTUP ÇEŞİTLERİ NELERDİR

Özel mektuplar İş mektupları Resmi mektuplar Ebedi ve Felsefi mektuplar Açık mektuplar

Özel mektuplar

Birbiriyle yakın, tanışık insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır. İsteğe bağlı yazılabilir

Resmî mektuplar

Devlet kurumlarının aralarında veya kişilerle devlet kurumları arasında yazılan mektuplardır.

İş mektupları

Özel kurumların arasında veya kişilerle kurumlar arasında, yapılan mektup yazışmasına iş mektubu denir.

Açık mektuplar

Herhangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben, bir kişi ya da kurum tarafından yazılan, gazete, dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır.

Edebî mektuplar

Edebî mektuplar; yazarlar, içerikleri ve ifade şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar.