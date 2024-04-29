‘Carmina Burana’ AKM’de görsel şölen sundu

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Carmina Burana'nın prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti. Eser; solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile sanatseverlerle buluştu. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun sahne matematiğinin gözler önüne serildiği eserde, sahnenin tüm teknik imkanları kullanıldı. Carmina Burana'yı izleyen sanatseverler; döner sahne, sağ ve sol ön ve arka vagonların geçişleri ve özel sistemler sayesinde tüm kadronun aynı anda dans ettiğine şahit oldular. 'Carmina Burana' yeni koreografisi ve rejisi ile sahnenin en üst seviyede kullanıldığı görsel bir şova dönüştü. Eserin rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstlendi.