CSO’dan dostluk, barış ve kardeşlik şarkıları

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konserinde sahne aldı. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilen konsere, öğrenciler ve aileleri katıldı. Konserde, çalışmalarını Şef Mine Özalp ve Şef Yardımcısı Oğulcan Gökalp yönetiminde sürdüren Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Korosu sahne aldı. Toplam 230 kişiden oluşan koro, Cumhuriyet marşlarıyla dostluk, barış ve kardeşlik şarkılarını seslendirdi.