Tereddüt çizgisi Türkıye prömiyerini festivalde yaptı

DÜNYA prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'de yapan Selman Nacar'ın ödüllü son filmi 'Tereddüt Çizgisi'nin Türkiye prömiyeri, geçtiğimiz günlerde 43. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleşti. Geceye, çekimleri iki yıl önce Uşak'ta yapılan, 3 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona girecek filmin yönetmeni Selman Nacar ve başrol oyuncusu Tülin Özen başta olmak üzere tüm ekip katıldı. 'Tereddüt Çizgisi'nde, Avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.