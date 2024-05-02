‘500 dansçımızla stadyumda gövde gösterisi yapacağız’

Dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi, 25. yılını özel bir stadyum gösterisi ile kutlamaya hazırlanıyor. 2 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşecek etkinlik; dansın gücünü, kültürümüzü ve Anadolu'nun tarihini bir araya getirecek. Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Türkiye genelindeki 12 ayrı okulda dansçıların provalar yaparak gösteriye hazırlandığını belirterek şöyle konuştu: "Bu proje sadece klasik bir Anadolu Ateşi gösterisi değil, dünden yarına yaptığımız ve yapacaklarımızı göstereceğimiz bir gösteri olacak. Anadolu Ateşi'nin klasik sahneleri ile Troya, İstanbul Dreams, Davul, Kıvılcım ve yeni çalışmakta olduğumuz İpek Yolu'nun da ilk sahnelerini seyircimize ileteceğiz. Sürprizlerle dolu bir gösteri olacak. 500 dansçı ile olimpiyat kıvamında müthiş bir gövde gösterisi yapacağız."