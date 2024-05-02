Dijital sanatın kalbi AKM’de atacak

Dünya çapındaki sanatçıları ve dijital sanat eserlerini bir araya getiren İstanbul Digital Art Festival, bu yıl Türk Telekom'un teknoloji desteğiyle 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek. 'Search Reality' (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenen festivalde; yaklaşık 55 sanatçının dijital sanat eserleri sergilenecek. Moda, müzik, sinema, oyun ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı festival kapsamında, artırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe, yapay zekâ destekli sanatın sınırlarını zorlayan çalışmalar aracılığıyla ziyaretçilere dijital sanat deneyimi sunulacak.İTÜ iş birliğiyle düzenlenecek olan Fiber İleri Dönüşüm Atölyesi'nde ise Türk Telekom'un atık fiber kabloları kullanılarak özgün sanat eserleri oluşturulacak.