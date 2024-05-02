Yarım asırlık sanatın izleri sergide

Kendine özgü mizah anlayışı, çizgileri ve yarattığı karakterler ile Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci'nin yarım asırlık sanat hayatı, 'Yazan-Çizen Latif Demirci' sergisiyle 30 Haziran'a dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde...Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği serginin tasarımını Emre Senan üstlendi. Sergide Demirci'nin, Gırgır'dan itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış halleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmaları yer alıyor.