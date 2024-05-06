“Tiyatro Umut”, özel çocuklara umut oldu

Bartın'da yaşayan bir grup tiyatro sever öğretmen, 2014'te "Tiyatro Umut" adını verdikleri bir grup kurdu. Daha sonra memur ve öğrencilerin de katıldığı tiyatro grubu, her yıl bir oyun sergilemeye başladı. On yıldır da bu oyunlardan elde ettiği gelirle, özel bireylerin eğitim gördüğü okulların çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yatağa bağımlı 3 öğrenciye de tekerlekli sandalye alan grubun yönetmeni Engin Şahin, "Özel bireylerin eğitim gördüğü bir kurumda müdürlük ve rehber öğretmenlik yapıyorum. Amacımız, çok sevdiğimiz tiyatroyla boş vakitlerimizi değerlendirmekti. Farkındalık yaratıp, başka insanlara da örnek olma hedefiyle çıktığımız yolda, özel bireylere ve eğitim gördükleri okullara elimizi uzatmak ve dokunmak, adımız gibi 'umut' olmak istedik" dedi.

Şahin, "Bir oyunu hazırlaması 6-7 ay sürüyor. Pandemi de etkileyince, bu güne kadar 7 oyun sergileyebildik. Biletleri, amacımızı ve kazanacağımız parayı nereye harcayacağımızı söylemeden, 'sizleri de aramızda görmek istiyoruz' diyerek satıyoruz. Oyuncularımız tek kuruş almıyor. Hatta kendi cebinden harcıyor. Tüm gelir özel bireylere ve okullarına harcıyoruz. Şimdilik, özel bireylerin eğitim gördüğü okullar için oyun sergiliyoruz. Ama talep gelirse, bir köy okulu veya hatta SMA hastası çocuklarımız için de sahneye çıkıp umut olmaya hazırız.

Yerli ve yabancı senaristlerin yazdıkları oyunları araştırıp, seyretmeye gelenlere, günlük stresten uzak, hoşça bir vakit geçirmelerini sağlayacak komedi türü ve 13 yaş üzeri kitleye hitap eden oyunlardan seçiyoruz. Senaryo durumuna göre de 5 ila 22 kişi ile sahne alıyoruz. Valilik ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünden çok büyük destek görüyoruz" dedi.