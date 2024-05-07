Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Ömer Faruk Tekbilek hem katılımcı gençlerin hem de Fecir Alptekin'in sorduğu sorulara samimiyetle cevap verdi.

17 SENE FABRİKADA ÇALIŞTI

Söyleşinin başında gençlere hayatından bahseden Tekbilek, 17 sene bir fabrikada çalıştığını, bu fabrikada ütüden başlayarak birçok iş yaptığını söyledi. "Bu fabrikada bir yandan toplumun yaşantısını öğrenirken bir yandan da kendimi gördüm." dedi. Müzisyenlik tarafını yaptığı işler aracılığıyla da keşfettiğini dile getiren Tekbilek, "Hayatım boyunca etrafımdaki her sesi dinledim. Zihnim dinginleşince bu seslerin farkına vardım ve hayatın manası açıldı." dedi.

Çalıştığı fabrikanın bir elbise fabrikası olduğunu, kendisinin de anatomiye çok meraklı olduğunu ifade ederek bu fabrikanın kendisine hem insan vücudunu tanımada hem de insanın psikolojik dünyasını keşfetmede çok yardımcı olduğunu söyledi. Ünlü bestekar ve müzik yapımcısı Brian Keane ile çalıştığı mekanlardan birinde tanışmasından ve "Muhteşem Süleyman" filminin müzikleri için birlikte çalışmalarından da bahsetti. Ney ile Yunus Emre'nin "Dağlar ile Taşlar ile" güftesini çalan ve seslendiren Ömer Faruk Tekbilek katılımcılara işitsel bir şölen yaşattı.

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

MÜZİĞE OLAN AŞK

Sonrasında katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Tekbilek, "Bu kadar başarılı olurken çalışma metodunuz neydi?" sorusuna cevaben, "Hiçbir zaman meşhur olmayı düşünmedim, ileriye yatırım yapmayı planlamadım, bulunduğum anı yaşadım, anda kaldım ve ona göre çalıştım" dedi. "Hayatta yaşadığınız zorluklara rağmen müzikle ilgili motivasyon kaynağınız neydi?" sorusuna ise "Müziğe olan aşkım" diyerek pes etmeyi hiç düşünmediğini, sabır gösterdiğini ve yoluna devam ettiğini ifade etti.

"KAİNAT DA TİTREŞİMDEN OLUŞUYOR"

Katılımcılardan gelen "Niye başka sanatları değil de müziği tercih ettiniz?" sorusunun karşılığında, "Çünkü müzik titreşim sanatı ve kâinat da titreşimden oluşuyor" cevabını veren Tekbilek, "Müzik en güzel sanattır, insanı da çok yönlü geliştirir" dedi. Gençlere tavsiye olarak müzisyenlik yolunda önce vücutlarının farkına varmaları gerektiğini söyleyen ünlü müzisyen, bu yolda çoğunlukla sosyal ortamlardan ve toplumdan uzaklaşıp özlerine dönmeleri gerektiğini, her şeyin zamanında kıymetli olduğunu ifade etti. Enstrümanlar arasında neden neyi seçtiği ile ilgili soruya ise, "Ney benim ilk enstrümanım ve nefesimi kullanabildiğim en iyi enstrüman, ney benim kendimi keşfetmem için çok önemli bir aracı" dedi. Söyleşi fotoğraf çekimi ile sona erdi