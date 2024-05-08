Osmaniye’de Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başlıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından 11-12 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali için geri sayım başladı. Festival korteji yürüyüşü ile start alacak etkinliklerde, gastroshow ve yarışmalar, müzik dinletisi, müzikli çocuk etkinliği, söyleşi programları, türkü gecesi, annemin yemekleri yöresel yemek yarışması ve gençlik konseri düzenlenecek.

Kurulacak olan 80 stantta yöresel yemekler ve damak tatları vatandaşların beğenisine sunulacak. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, hafta sonu gerçekleştirilecek festival hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali programları, 11 Mayıs cumartesi günü Saat 10.30'da Devlet Bahçeli Meydanı – Eski Belediye binası önüne kadar festival korteji yürüyüşü ile başlayacak. Etkinliklerin devamında, saat 11.00'da Halkoyunları gösterisi sonrasında stantlar gezilecek. Gastroshow ve yarışmalar ise Saat 12.00'da Atatürk Caddesi Kobaner Pasajı Yanında yapılacak.

OKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından saat 13.00'da İş Bankası önünde kurulacak olan etkinlik sahnesinde müzik dinleti sunulacak. İlk günkü programlar, müzikli çocuk etkinlikleri sonrasında Dilek Cesur'un katılacağı Anneler Günü Söyleşi programı ve Türkü Gecesi ile sona erecek.

12 Mayıs Pazar Günü ise Atatürk Caddesi Kobaner Pasajı Yanında saat 12.00'da "Annemin Yemekleri Yöresel Yemek Yarışması" gerçekleştirilecek. Programlar, Pamuk Prenses İle Kırmızı Başlıklı Kız müzikli çocuk etkinliği sonrasında saat 16.00'da Gurup Telafinin sahne alacağı Gençlik Konseri ile sona erecek.