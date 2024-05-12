70. Sait Faik Ödülü sahibini buldu

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen 'Sait Faik Hikaye Armağanı' sahibini buldu. Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle 70'incisi düzenlenen yarışmada, Barlas Özarıkça'nın Hay adlı kitabı ödüle layık görüldü. Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan'dan oluşan Seçici Kurul, 70. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı; dikkat çeken öyküleriyle Barlas Özarıkça'nın Metinlerarası Kitap etiketiyle yayımlanan Hay adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.