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Giriş Tarihi: 12.5.2024

Kız kardeşlerin resim sergisi büyüledi

Kız kardeşlerin resim sergisi büyüledi
Rus ikiz kardeşler Helen&Valentina Chernykh'in 'My Reflectıon-Yansımam' isimli sergisi Bodrum'un seçkin isimlerini bir araya getiren Merqezart Alternatif Sanat'ta sergilendi. Dedeleri ve babalarından sonra ailedeki üçüncü kuşak ressamlar olarak kariyer yapan ikizlerin babaları ünlü ressam Pavel Alexandrovich Chernykh'in 'Deniz Kıyısı' adlı eseri Moskova'nın dünyaca ünlü Puşkin müzesinde sergilenirken, büyükbabaları Alexander Mikhailovich Chernykh'in bir eseri ise Paris'teki Louvre koleksiyonun bir parçasıdır.
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Kız kardeşlerin resim sergisi büyüledi
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