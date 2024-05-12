Sanatçı Murat Uçar'ın 'Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar' sergisi AKM'de açıldı. Mikro sanat tekniğiyle eserler üreten sanatçı Murat Uçar'ın "Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar" solo sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverle buluştu. Uçar sergiyle ilgili, "Yurt dışında özellikle mücevher ve saat sektöründe mikro sanatı fazlasıyla kullanılan bir teknik. Fakat ülkemizde şu anda bu usulle eser veren sanatçı sayısı oldukça az ve bu önemli sanat, pek fazla bilinmiyor maalesef. Bu sanatın daha fazla tanınması için elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. Beni bu sanata yönelten temel neden ise kendime ait bir usul arayışımdı. Geçmişteki iz bırakan büyük sanatçıların tamamı farklı bir hikayeye sahipler" dedi.