Türk opera yönetmeni, çevirmen, tiyatrocu ve müzisyen Recep Ayyılmaz , Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörü olarak atandı.

RECEP AYYILMAZ HAKKINDA

İstanbul'da dünyaya gelen Recep Ayyılmaz, radyo çocuk tiyatrosunda sanat yaşamına başladıktan sonra tiyatro eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında tamamladı. Yüksek müzik eğitimini ise İ.T.Ü Devlet Konservatuvar'ında tamamladı. Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili, Edebiyatı ve Filolojisi'nde ikinci yüksek öğreniminden mezun oldu.

İstanbul Devlet ve Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkan Ayyılmaz, aynı zamanda gazete ve dergilerde kültür sanat yazıları yazıp Fransızcadan çeviriler yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde kadrolu sanatçı olarak atandı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve T.C. Fransa Büyükelçiliği destekleri ile Paris Devlet Opera ve Balesi'nde yönetmenlik stajı yaptı.

Fransa'da Ecole İnternational du théatre ve Atelier théatre d'aujourd hui ye kabul edildi. Sanat yayıncıları tarafından yılın rejisörü olarak aday gösterildi. Ve lions opera 2013 ödüllerinde yılın opera rejisörü ödülünü aldı.

Halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde kadrolu yönetmen olarak Türkiye'nin tüm sahnelerinde prodüksiyonlar sahneye koymaktadır.

İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Opera ve Tiyatro Bölümlerinde sahne tatbikatı oyunculuk üzerine eğitmen olarak görev almıştır. Klasik müzik tarihi, opera, tiyatro, sahneye koyma sanatı üzerine seminerler vermektedir.

Moskova Bolşoy tiyatrosunda mizansenleri oynamış olan ilk Türk yönetmendir. 2021/2022 sanat sezonunda Moskova da Helikon Devlet Operası tarafından düzenlenen " Nano Opera İnternational adlı genç rejisörler" yarışmasında Türkiye'yi uluslararası büyük final jürisinde temsil etmiştir.