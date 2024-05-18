Antalya 14. uluslararası tiyatro festivali perdeyi açtı

Antalya Devlet Tiyatrosu'nun (ADT) ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali", İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle perdelerini açtı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok sanatsever katıldı.

14 YILDIR ANTALYA'YA ÇOK YAKIŞIYOR

Antalya'nın çok önemli bir kültür, sanat ve spor şehri olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Biz şu anda Antalya'da Filenin Sultanlarını ağırlıyoruz. Antalya'da birçok branşta Dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenleniyor, sayısız festivale ve fuara ev sahipliği yapıyor. Burası bir dünya şehri. Böylesine güzel ve anlamlı bir festival de gerçekten 14 yıldır Antalya'ya çok yakışıyor. Sizler bu salonları doldurduğunuz müddetçe daha nice güzel etkinlikleri Antalya'ya getirmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sanatseverler, dünyaca ünlü İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı eseri büyük beğeniyle izledi. 17-27 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivalde, yerli ve yabancı tiyatro gruplarının oyunları ile çeşitli tiyatro atölyeleri yer alacak.