Antalya Tiyatro Festivali başladı

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali, İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle perdelerini açtı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise kurum olarak yurdun dört bir yanında festivaller düzenlediğini, bu etkinliklerin de yerli ve yabancı sanatçıların dört gözle beklediği sanatsal etkinlikler arasında yer aldığını söyledi.