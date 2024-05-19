Devlet ana AKM’deydi

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Devlet Ana, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda, iki gün üst üste seyirciyle buluştu. Kemal Tahir'in ödüllü romanının rejisini deneyimli yönetmen Ayşe Emel Mesci üstleniyor. Mart ayında prömiyerini gerçekleştiren, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Devlet Ana, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda bu hafta İstanbul seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip bu görkemli oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez'in, kostüm tasarımı Gazal Erten'in, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'ın imzasını taşıyor. Müzikleri Tuluyhan Uğurlu tarafından yapılan oyunun koreografisi ise yine Ayşe Emel Mesci'ye ait.